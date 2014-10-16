В Житомирской области хотят легализовать "янтарную лихорадку"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Житомирской облгосадминистрации Сергей Машковский рассказал журналистам во время рабочей поездки в Олевский район, где осмотрел месторождения янтаря, вместе с милицией провел рейд в лесу под Олевском и заявил о намерении подвести законодательную базу относительно добычи янтаря в регионе, чтобы легализовать его и сделать законным.

Там - в Олевских лесах на границе с Беларусью - сейчас происходит массовая несанкционированная добыча янтаря, который начался несколько месяцев назад. Его называют ”янтарной лихорадкой". Добытый кустарным способом янтарь тут же нелегально продают перекупщикам.

По словам Машковского, "следует немедленно решить проблему незаконной добычи янтаря на Житомирщине, в области эту деятельность легализуют путем создания коммунального предприятия и привлечения инвестора". "Поскольку государство теряет средства от нелегальной добычи «солнечного камня",- сказал он.

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«Проблему нельзя замалчивать, а надо показывать на общегосударственном уровне ее масштабы. Руководство Житомирской области готово принимать соответствующие решения. В первую очередь, нужен комплексный подход, который поможет решить вопрос на общегосударственном и местном уровнях»,- рассказал Машковский.

Губернатор отметил, что необходимо законодательно усилить ответственность за незаконную добычу янтаря. Поэтому при Житомирской ОГА уже создали специальную рабочую группу, которая должна, в частности, выработать соответствующие предложения для парламента.

«Здесь копают янтарь несколько тысяч людей. Однако сейчас у нас нет ни сил, ни средств, чтобы это прекратить. Понимаю, что этим людям надо дать возможность зарабатывать, но работать они должны исключительно в законном русле. Сложность ситуации обусловлена тем, что янтарь не относится к полезным ископаемым общегосударственного значения. Именно поэтому надо поднимать этот вопрос на государственном уровне. Я лично готов донести проблему до Президента Украины»,- добавил Машковский.

Справка УНИАН. По данным УМВД Украины в Житомирской области, в этом году на Житомирщине по фактам незаконной добычи янтаря уже открыто 24 уголовных производства, 12 из которых направлены в суд.