У здания Ирпенского горсуда Мельника закидали яйцами

14:13, 16 октября 2014
Общество
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Группа из 10 молодых людей закидала яйцами бывшего ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника при выходе из Ирпенского горсуда.

У здания Суда Мельника закидали яйцами / news.pn

Однако Петр Мельник не отреагировал на этот акт и вышел общаться с прессой, сообщает "Апостроф".

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Молодые люди продолжают стоять у суда с плакатами: «Петя, иди на отдых». Также несколько женщин начали скандировать: «Люстрация!».

Напомним, сегодня состоялось заседание по поводу возобновлении Петра Мельника на должности ректора.

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