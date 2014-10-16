У здания Ирпенского горсуда Мельника закидали яйцами

Однако Петр Мельник не отреагировал на этот акт и вышел общаться с прессой, сообщает "Апостроф".

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Молодые люди продолжают стоять у суда с плакатами: «Петя, иди на отдых». Также несколько женщин начали скандировать: «Люстрация!».

Напомним, сегодня состоялось заседание по поводу возобновлении Петра Мельника на должности ректора.