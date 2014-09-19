Ректора-беглеца Мельника в мэры "отправили" хакеры - адвокат

Он отметил, что ложное сообщение было разослано хакерами, сообщает ZN.ua.

"Какие там выборы, когда идет суд. Ни о каких выборах речи быть не может. У нас продолжаются судебные заседания", - сообщил Лапутько.

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Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на пресс-службу экс-ректора, Мельник решил стать мэром Ирпеня.

Сообщалось, что он идет на выборы, чтобы показать власти, что дела против него политические и ничтожные.

"Меня попросили жители, и я не имею права им отказать", - говорилось в сообщении.

Как известно, выборы мэра Ирпеня состоятся 26 октября, параллельно с выборами в Верховную Раду.

В июле 2013 года Мельник был задержан сотрудниками милиции в собственном кабинете при получении взятки.

7 августа на него надели специальный браслет, позволяющий отслеживать все перемещения арестованного. В ночь на 9 августа Петр Мельник снял браслет и скрылся в неизвестном направлении, а впоследствии нашелся в США.