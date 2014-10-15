​Количество внутренних переселенцев в Украине выросло до 413 тысяч

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС. "Общее количество граждан, переселенных из Крыма составляет 18 тыс. 740 человек, в том числе 5270 детей, 1326 инвалидов и пожилых людей", - говорится в сообщении.

Из района проведения АТО в другие регионы переселены 365 тыс. 541 человек, в том числе 113 тыс. 274 ребенка, 73 тыс. 431 инвалидов и престарелых (в том числе временно перемещенных в пределах Донецкой области – 58 тыс. 47 человек).

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Всего временно размещены 384 тыс. 281 человек, в том числе 118 тыс. 544 ребенка, 74 тыс. 757 инвалидов и пожилых людей.

"С учетом временно перемещенных в пределах Луганской области (по сообщению Луганской областной государственной администрации – 28 тыс. 812 человек), общее количество внутренне перемещенных лиц составляет 413 тыс. 93 человека", - отмечается в сообщении.