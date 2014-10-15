Крымчан обязали в течение трех месяцев сдать запрещенную в РФ литературу

Об этом заявил глава оккупационной власти Сергей Аксенов, сообщают РИА Новости.

"Ведется разъяснительная работа, мы должны дать период адаптации - три месяца", - сказал Аксенов.

При этом он подчеркнул, что с 1 января все процедуры в части изъятия запрещенной литературы будут действовать в соответствии с законодательством России.

Аксенов заявил, что в этот период в СМИ будет проводиться разъяснительная работа и будет опубликован список запрещенной литературы.

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"Спокойно в этот период будет проводиться разъяснительная работа по телевидению, в печатных средствах массовой информации будет опубликован список литературы, которая сегодня запрещена к использованию на территории Российской Федерации", - сказал Аксенов.

Ранее мусульманские семьи из нескольких районов полуострова обратились к Аксенову с жалобами по факту обысков в их домах с целью изъятия запрещенной религиозной литературы.