ООН откроет собственное представительство на Луганщине

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.

"Документом предусматривается что Луганская ОГА и УВКБ ООН будут проводить совместный мониторинг ситуации в отношении внутренне перемещенных лиц, проживающих в населенных пунктах Луганской области, которые находятся под контролем украинской власти, в частности их гуманитарные потребности по защите", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ ООН заявили о росте количества иностранцев на стороне сепаратистовКроме того, на основе мониторинга и совместной оценки потребностей указанных лиц УВКБ ООН и облгосадминистрация будут внедрять программу совместных действий в рамках Меморандума. Также, согласно документу УВКБ, ООН открывает свое представительство в области.

Документ был подписан губернатором Луганской области Геннадием Москалем и региональным представителем УВКБ ООН Олдрихом Андрусеком.

«Для нас очень важна поддержка международных организаций, поскольку регион практически не финансируется. В области много проблем и заручившись поддержкой таких международных организаций, как ООН, мы будем быстрее их решать», - отметил председатель Луганской ОГА.

Как отметил представитель УВКБ ООН, он надеется на плодотворное сотрудничество с облгосадминистрацией, поскольку знает Геннадия Москаля, еще со времен, когда тот был губернатором Закарпатской области.