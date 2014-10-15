Боевики с угрозами требуют от интернет-провайдеров платить им "налоги" - Тымчук

Главари террористической организации "ДНР" обязали всех интернет-провайдеров, работающих на подконтрольной боевикам территории, зарегистрироваться как СМИ и платить им "налоги".

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Регистрация проходит под угрозой физических наказаний. Создается "единый реестр" украинских сайтов, подлежащих блокированию", - отмечает он.

Также в Стаханове и.о. мэра Жевлаков на совещании руководителей учебных заведений в ультимативной форме потребовал предоставить заявления от всего педагогического состава для приема на работу"в сферу образования ЛНР". Согласно заявлению Жевлакова, все, кто не подпишет подобные заявления, будут уволены.