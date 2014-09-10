Украинские военные существенно сократили подконтрольную боевикам территорию - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что благодаря мужеству украинских военнослужащих, сил Нацгвардии, пограничников за июнь-август удалось существенно сократить территорию, контролируемую боевиками.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время расширенного заседания правительства.

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“Благодаря мужеству и доблести украинских военных, славных воинов Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Министерства внутренних дел, Государственной пограничной службы за июнь-август нам удалось существенно сократить территорию, контролируемую боевиками”, - отметил президент.

По его словам, героическое наступление украинских военных вынудило врага прибегнуть к прямому вторжению на территорию нашего государства, к применению подразделений регулярной армии Российской Федерации.

Порошенко подчеркнул, что человеческая жизнь является самой большой ценностью, и задача украинской власти сделать все возможное и невозможное для того, чтобы прекратить кровопролитие, остановить страдания людей.

Президент отмечает, что весь мир готов помочь Украине, но воевать на ее территории никто не будет.

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"У меня нет никаких сомнений, что весь мир сегодня продемонстрировал желание помочь нам защитить себя", - сказал президент и отметил, что никто за Украину воевать на нашей территории не будет.

"Это наш крест, это наш святой долг", - подчеркнул Порошенко.

В то же время он отметил, что власть должна сделать все возможное для того, чтобы украинские военные имели вооружение и условия для своей защиты и эффективных действий.