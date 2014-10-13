В Севастополе осквернили Мемориал турецким воинам

Как сообщил глава Азербайджанской общины Крыма Рагим Гумбатов, на территории памятного комплекса вырваны и разбиты знаки полумесяца и звезды на надмогильных надгробиях, обломки разбросаны по территории Мемориала, сообщает радио "Свобода".

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Кроме того, по его словам, неизвестные снесли дорожные знаки-указатели к Мемориалу, установленные возле дороги в Севастополь через Сапун-гору.

По словам Рагима Гумбатова, таких случаев не было до того, как в марте Россия аннексировала Крым.

Крымская "власть" пока не комментировала это событие.