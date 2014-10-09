Россия выпустила монету с изображением аннексированного Крыма
Центробанк России выпустил в обращение монету номиналом десять рублей, посвященную насильственному включению Крыма в состав России.
Об этом сообщается на сайте государственного регулятора.
"Банк России 9 октября 2014 года выпускает в обращение в рамках эмиссионной программы монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, посвященные вхождению в состав Российской Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя: Республика Крым, Севастополь", – говорится в сообщении ЦБ.
При этом планируется выпуск двух видов монет с изображением оккупированного украинского полуострова. На оборотной стороне одной будет изображен замок "Ласточкино гнездо", а на второй — памятник Затопленным кораблям в Севастополе.
Читайте такжеThe Telegraph: Отчаяние и эйфория в Крыму через шесть месяцев после российской аннексииС инициативой выпустить такую монету выступила в апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сообщила о намерении направить соответствующую просьбу председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, передает Лента.ру.
Напомним, Россия после революционной смены власти в Украине в феврале в марте провела незаконный референдум в Крыму и аннексировала украинский полуостров.