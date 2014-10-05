В Донецке из-за артобстрелов погибли двое и пострадали восемь мирных жителей

В Донецке в результате артобстрелов пострадали восемь мирных жителей, еще два человека получили осколочные ранения не совместимые с жизнью.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

«По состоянию на 19:00 в Донецке сохраняется крайне напряженная обстановка. В течение всего дня в городе не смолкают звуки пушечных залпов и взрывов. Особенно неспокойно в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах», - отмечается в сообщении.

В результате попадания снарядов и возникновения пожаров повреждены жилые дома. Также снаряды попали в цех торгово-промышленной компании по производству окон «Зенит» - повреждена кровля, оборудование и металлопластиковое сырье.

Читайте такжеЗа сутки на Донбассе погибли двое военных, шестеро - ранены Одновременно в городе не прекращаются работы по ремонту линий электроснабжения.

«Бригадами ДТЭК "Донецкоблэнерго" восстановлено электроснабжение микрорайонов Путиловский, Щєгловка, Маяк, Пятый участок, которые были обесточены с 1 октября», - подчеркнули в горсовете.