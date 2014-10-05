В Мариуполе начала работу миссия по делимитации границ буферной зоны

Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета. В сообщении отмечается, что миссия, в состав которой вошли представители Украины, России и ОБСЕ, прибыла в Мариуполь вечером 2 октября.

Читайте такжеПод Мариуполь прибыла военная техника РФ и разведчики из Северной ОсетииГородской совет Мариуполя организовал встречу представителей миссии и размещение в гостинице, обеспечил их транспортом. Кроме того, сотрудникам миссии предоставлено помещение для работы и вся необходимая оргтехника.

В горсовете объяснили, что задача миссии – определение границ 30-километровой буферной зоны, которая разделит противостоящие стороны в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске.