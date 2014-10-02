Боевики стягивают свои силы под Мариуполь - СМИ
12:27, 02 октября 2014Политика
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Боевики стягивают свои силы под Мариуполь. По сообщению госпогранслужбы, незаконные вооруженные формирования получили подкрепление - речь идет о более чем сотне хорошо подготовленных боевиков.
Террористы стягивают силы под Мариуполь
Несколько дней подряд боевики осуществляли лишь единичные обстрелы из тяжелой артиллерии. Известно, что незаконные вооруженные формирования наращивают огневую силу, укрепляют свои блокпосты, а всех местных террористов из Новоазовска передислоцировали ближе к Мариуполю.
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На замену им прибыло более сотни боевиков, передает ТСН.
Сторонники "ДНР" продолжают на подконтрольных территориях совершать вооруженные нападения на местных.
В самом же Мариуполе и ближайших к городу селах следить за порядком прибыло немало сводных отрядов правоохранителей из других областей Украины.
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