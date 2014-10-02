Боевики стягивают свои силы под Мариуполь - СМИ

Несколько дней подряд боевики осуществляли лишь единичные обстрелы из тяжелой артиллерии. Известно, что незаконные вооруженные формирования наращивают огневую силу, укрепляют свои блокпосты, а всех местных террористов из Новоазовска передислоцировали ближе к Мариуполю.

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На замену им прибыло более сотни боевиков, передает ТСН.

Сторонники "ДНР" продолжают на подконтрольных территориях совершать вооруженные нападения на местных.

В самом же Мариуполе и ближайших к городу селах следить за порядком прибыло немало сводных отрядов правоохранителей из других областей Украины.