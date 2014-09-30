Яценюк: Россия не желает выполнять минские договоренности
14:01, 30 сентября 2014Политика
0 0
У России нет желания урегулировать конфликт на востоке Украины.
РФ не стремится урегулировать конфликт на Донбассе / фото УНИАН
Такое заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюк.
"Могу констатировать отсутствие желания российской стороны урегулировать конфликт и выполнять минские договоренности. На словах - все хорошо, но действия не отвечают словам", - отметил глава правительства.
Читайте такжеОтсутствие контроля на границе будет нарушением Минского протокола - Яценюк
Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по результатам трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter