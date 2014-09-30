Яценюк: Россия не желает выполнять минские договоренности

Такое заявление сделал премьер-министр Арсений Яценюк.

"Могу констатировать отсутствие желания российской стороны урегулировать конфликт и выполнять минские договоренности. На словах - все хорошо, но действия не отвечают словам", - отметил глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по результатам трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведение наступательных действий.