Сегодня мусульмане празднуют Курбан-байрам (фоторепортаж)

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров поздравил мусульман с праздником Курбан-байрама.

Как передает «Крым.Реалии», соответствующее видеообращение размещено на канале YouTube.

Примечательно, что Чубаров поздравил мусульман с праздником на двух языках: крымскотатарском и украинском.

«От имени Меджлиса крымскотатарского народа и от себя лично сердечно поздравляю все мусульман Украины, всех мусульман, которые живут на крымской земле, земле, которая является составляющей независимого Украинского государства. Поздравляю всех мусульман, которые живут в других государствах, с большим праздником в исламе – Курбан-байрамом», – сказал глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Как известно, в субботу 4 октября мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

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