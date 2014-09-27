В Донецкой области восстановлено электроснабжение 57 населенных пунктов





Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, в работах участвовало 569 энергетиков в составе 222 бригад с использованием 169 единиц техники.

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Так, частично восстановлено электроснабжение поселка Юнком в городе Енакиево, запитаны хлебозавод и насосная станция, обесточенные 24 сентября из-за непогоды. Таким образом, все районы города подключены к электроэнергии. Также полностью восстановлено электроснабжение городов Дебальцево и Дзержинск. В Донецке восстановлено электроснабжение поселка Авдотьино в Ленинском районе, микрорайона Ивановка в Киевском районе и микрорайона Застанционный в Куйбышевском районе города.

Однако продолжает оставаться продолжает оставаться обесточенной насосная первого подъема Южно-Донбасского водопровода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточены Донецкая фильтровальная станция, Новостожковский водопроводный узел, Кировский водопроводный узел. Восстановить электроснабжение этих объектов невозможно из-за непрекращающихся боев в районе повреждения линий и подстанций.

Частично обесточены города Амвросиевка, Авдеевка, Зугрэс, Шахтерск, Углегорск, Горловка, Макеевка, Ясиноватая, Мариуполь, и Донецк.

26 сентября бригады Горловского, Восточного, Авдеевского, Торезского, Шахтерского, Дебальцевского, Снежнянского, Харцызского, Старобешевского, Ясиноватского, Тельмановского, Енакиевского РЭС ДТЭК Донецкоблэнерго не имели возможности проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий, отмечено в сообщении.