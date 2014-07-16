В Ливии скончался один из заключенных украинцев - МИД

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

«В ночь с 13 на 14 июля из соображений безопасности 19 наших соотечественников были перемещены из Триполи в Зинтана (170 километров от ливийской столицы). После прибытия к месту назначения один из удерживаемых по состоянию здоровья был госпитализирован в местную больницу, где он вскоре скончался», - говорится в сообщении.

МИД Украины вручило ливийской стороне ноту протеста «против халатности, которая привела к смерти гражданина Украины». При этом украинское внешнеполитическое ведомство в очередной раз выразило требование как можно быстрее решить вопрос относительно возвращения украинцев домой.

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«Украинская сторона неоднократно выражала обеспокоенность положением граждан Украины, которые содержатся в Ливии бригадой «Аль-Каакаа», а также судьбой четырех украинцев, которые незаконно удерживаются бригадой «Суввар Тараблюс» на авиабазе Митига без осуществления в отношении них никаких процессуальных действий», - подчеркивают в МИД.

По информации внешнеполитического ведомства Украины, «ливийский суд имеет доказательства того, что украинцы попали в Ливию в результате мошеннических действий гражданина России, который под видом их найма для работы в российско-ливийскую нефтедобывающую компанию обеспечил организацию их приезда в Ливию».

Украинцы находятся под арестом в Ливии с августа 2011 года. Их винят в пособничестве бывшему ливийскому диктатору Муамару Каддафи.

Киев призывает международное сообщество оказать содействие в обеспечении защиты прав задержанных украинцев и возвращении их в Украину.