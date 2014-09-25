В Одесской области из гранатомета обстреляли блокпост





Как сообщил УНИАН источник в Главном управлении МВД в Одесской области, ЧП произошло возле блокпоста, расположенного в Беляевском районе, возле села Котовка. Степень повреждения БТР и информацию о возможных жертвах и пострадавших в милиции сообщить не смогли.

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Собеседник добавил, что злоумышленники подъехали к блокпосту на автомобиле, сейчас правоохранители «отрабатывают круг подозреваемых».

Вместе с тем, пресс-секретарь Главного управления МВД в Одесской области Алла Марченко заявила, что «у нас информации нет». «Сейчас выясняем, что там было», - сказала она.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, в ночь на 25 сентября неизвестные обстреляли один из блокпостов, где военнослужащие Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины несут службу вместе с личным составом МВД Украины.

По предварительной информации, выстрел в направлении блокпоста был произведен из ручного противотанкового гранатомета. Снаряд попал в защитное укрепление блокпоста. Никто не пострадал. Боевая техника блокпоста не повреждена.

По данным пресс-центра, никто не пострадал. Боевая техника блокпоста не повреждена.

Как добавили в пресс-центре, личный состав блокпоста произвел ответный комплекс противодиверсионных мероприятий. В частности, был объявлен сигнал «тревога», занята круговая оборона.

В район происшествия было направлено подразделение, находившееся в противодиверсионном резерве. Учитывая, что стреляли со стороны населенного пункта, военнослужащие с целью недопущения возможных потерь среди населения, а также в связи с тем, что неизвестные выстрелили один раз, ответный огонь не открывали.

На место происшествия прибыли оперативные группы Командования ВМС ВС Украины, Южного регионального управления Военной службы правопорядка и правоохранительных органов региона. Расследование продолжается.