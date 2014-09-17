В Харькове произошло вооруженное нападение на блокпост милиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

"Вечером 17 сентября к блокпосту в районе «ХТЗ» (в направлении выезда в город Чугуев) подошел мужчина и открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам милиции.

Среди сотрудников милиции пострадавших нет, были повреждены два милицейских автомобиля.

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"В результате действий милиционеров нападавший был ранен и задержан. Ему оказана медицинская помощь на месте. Жизни злоумышленника ничего не угрожает", - сообщили в прокуратуре.

В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 15 и 115 УК (покушение на убийство).

Подробности инцидента выясняются.