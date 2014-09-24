Боевики выселяют руководство луганского вуза из квартир и проводят "инвентаризацию"
21:42, 24 сентября 2014Общество
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Боевики уже провели "инвентаризацию" имущества в квартирах педагогов, которые не вернулись в Луганск до 22 сентября.
REUTERS
Боевики выселяют из квартир руководство Луганского национального университета им. Т.Шевченко и пытаются вывезти их личные вещи из квартир.
Об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, сообщает Украинская правда.
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К тому же, боевики уже провели "инвентаризацию" имущества в квартирах педагогов, которые не вернулись в Луганск до 22 сентября.
По словам Лысенко, большинство студентов и преподавателей Донецкого национального университета не могут работать и учиться в оккупированном боевиками городе из-за своей принципиальной патриотической позиции.
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