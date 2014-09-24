Боевики выселяют руководство луганского вуза из квартир и проводят "инвентаризацию"

Боевики выселяют из квартир руководство Луганского национального университета им. Т.Шевченко и пытаются вывезти их личные вещи из квартир.

Об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко, сообщает Украинская правда.

Читайте такжеВ Луганске будут отчислять студентов, пришедших на занятия в захваченный боевиками вуз

К тому же, боевики уже провели "инвентаризацию" имущества в квартирах педагогов, которые не вернулись в Луганск до 22 сентября.

По словам Лысенко, большинство студентов и преподавателей Донецкого национального университета не могут работать и учиться в оккупированном боевиками городе из-за своей принципиальной патриотической позиции.