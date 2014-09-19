Проректор луганского вуза уже неделю остается в плену у боевиков
Еще у двоих сотрудников университета, которых отпустили боевики, отобрали документы.
Уже неделю в плену у боевиков "Луганской народной республики" находится проректор по учебной работе Луганского национального университета им. Шевченко Дмитрий Ужченко.
Об этом УНИАН сообщил почетный президент университета Виталий Курило.
«Он не выходит на связь с того момента, как его забрали вооруженные люди. К нему они тоже никого не пускают. Он находится в плену у «ЛНР», - отметил Курило.
Он также добавил, что еще двух сотрудников университета, которых также захватили боевики, сейчас отпустили.
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«У этих людей забрали документы», - отметил Курило.
Как сообщал УНИАН, 12 сентября представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что в Луганской области террористы похищают педагогов, не желающих сотрудничать с «ЛНР». В частности, в Луганске боевики захватили двух проректоров Луганского национального университета.
Также 16 сентября в Луганске вооруженные люди захватили корпуса Луганского национального университета имени Т.Шевченко.
В то же время, по словам ректора университета Виталия Курило, университет эвакуирован и налаживает свою работу в Старобельске, начались вступительные экзамены на первый курс и старшие курсы.