Проректор луганского вуза уже неделю остается в плену у боевиков

Уже неделю в плену у боевиков "Луганской народной республики" находится проректор по учебной работе Луганского национального университета им. Шевченко Дмитрий Ужченко.

Об этом УНИАН сообщил почетный президент университета Виталий Курило.

«Он не выходит на связь с того момента, как его забрали вооруженные люди. К нему они тоже никого не пускают. Он находится в плену у «ЛНР», - отметил Курило.

Он также добавил, что еще двух сотрудников университета, которых также захватили боевики, сейчас отпустили.

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«У этих людей забрали документы», - отметил Курило.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября представитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сообщил, что в Луганской области террористы похищают педагогов, не желающих сотрудничать с «ЛНР». В частности, в Луганске боевики захватили двух проректоров Луганского национального университета.

Также 16 сентября в Луганске вооруженные люди захватили корпуса Луганского национального университета имени Т.Шевченко.

В то же время, по словам ректора университета Виталия Курило, университет эвакуирован и налаживает свою работу в Старобельске, начались вступительные экзамены на первый курс и старшие курсы.