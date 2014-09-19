В Мариуполе ищут отапливаемые помещения для около 800 переселенцев - горсовет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета со ссылкой на директора Мариупольского городского Центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Ульяну Токареву.

По ее словам, сейчас власти города решают одну из серьезных проблем, связанных с беженцами – это размещение переселенцев в отапливаемых помещениях, и в настоящее время количество таких людей составляет порядка 800 человек.

Токарева отметила, что данные помещения предстоит подыскать, а по поводу финансирования предстоящих в них ремонтов ведутся переговоры с Международным Красным Крестом и другими организациями.

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В горсовете также сообщили, что по данным управления городского имущества, предварительно уже отобраны более 20 объектов, которые могут быть использованы для размещения переселенцев в осенне-зимний период.

Описывая в целом ситуацию с переселенцами, Токарева рассказала, что с июня текущего года в Мариуполь прибыли более 12 тыс. человек из оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Она отметила, что эта цифра отражает лишь тех людей, которые официально обратились за помощью.

По словам Токаревой, 23 июня в Мариуполе был создан Центр помощи переселенцам, а на базе школы-интерната №2, Учебного корпуса, Орджоникидзевского и Жовтневого территориальных центров были созданы Центры временного проживания для переселенцев, свои помещения для этого также предоставили общежития учебных заведений, христианские миссии и жители Мариуполя. Благодаря этому были расселены 1,5 тыс. человек.

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По информации Токаревой, многие семьи принимают решение остаться в Мариуполе, поэтому ищут работу, устраивают детей в детские сады и школы.

На сегодняшний день в школах города обучаются 1692 ребенка из семей переселенцев и еще 304 посещают дошкольные учреждения. Порядка 2 тыс. переселенцев сегодня нуждаются в трудоустройстве. В настоящее время в Мариуполе 500 человек были трудоустроены через Центр занятости, а также в результате переговоров с предприятиями города, представителями малого и среднего бизнеса.