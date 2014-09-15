В Николаеве посадили в СИЗО террористов, планировавших взорвать мост

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Николаевской области, решение принято 15 сентября по ходатайству следователя, согласованному с прокуратурой области.

Как сообщает ведомство, 13 сентября в 01.45 в районе железнодорожного моста, проходящего над рекой Ингул вблизи полуострова «Аляуды», сотрудники УСБУ в области задержали трех человек, которые в течение суток изучали время прохождения поездов через мост с целью дальнейшей подрывной деятельности.

Читайте такжеВ Николаеве решили сформировать при военкоматах отряды самообороны

В ходе осмотра места происшествия, в тайниках обнаружены и изъяты 17 детонаторов, 14 устройств различных модификаций для инициирования взрывов, 3 мины, тротиловая шашка, 2 бикфордовых шнура, пластид, механизм взрывного устройства, который инициирует взрыв путем вызова с мобильного телефона, пистолет с глушителем и 41 патрон к нему.

"Одним из задержанных оказался 36-летний гражданин РФ, двое - местные жители, 1977 и 1984 годов рождения", - сообщили в прокуратуре.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.14, ч.2 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263 УК Украины (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц, содействие в деятельности террористической группы и участие в ней, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами).

Процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется прокуратурой области.