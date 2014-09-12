На Луганщине автомобиль подорвался на фугасе: погибла женщина-водитель, ранен пограничник
14:36, 12 сентября 2014Общество
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Об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
Лысенко рассказал о ситуации на Донбассе / Фото УНИАН
В Луганской области в результате подрыва на фугасной мине легкового автомобиля погибла женщина-водитель, ранение получил украинский пограничник.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.
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"Вчера о 8.00 на блокпосту в районе юго-западной окраины Станицы Луганской на мине террористов взорвался гражданский автомобиль. В результате взрыва погибла женщина-водитель, один пограничник получил ранение", - сказал Лысенко.
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