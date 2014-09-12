На Луганщине автомобиль подорвался на фугасе: погибла женщина-водитель, ранен пограничник

В Луганской области в результате подрыва на фугасной мине легкового автомобиля погибла женщина-водитель, ранение получил украинский пограничник.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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"Вчера о 8.00 на блокпосту в районе юго-западной окраины Станицы Луганской на мине террористов взорвался гражданский автомобиль. В результате взрыва погибла женщина-водитель, один пограничник получил ранение", - сказал Лысенко.