В Главном управлении разведки Минобороны наградили ветеранов-разведчиков

Сегодня, 22 февраля, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины состоялись торжественные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУР Минобороны, руководство разведывательного органа военного ведомства пригласило принять участие в праздничных мероприятиях выдающихся разведчиков прошлых лет. В праздновании приняли участие: Герой Украины генерал-майор в отставке Евгений БЕРЕЗНЯК, Герой Украины полковник в отставке Лука СУШКО, Герой Советского Союза полковник в отставке Владимир ПОЛУПАНОВ, генерал-лейтенант в отставке Борис ТКАЧ, генерал-майоры в отставке Митрофан ЧЕРНЫХ и Владимир КУЗОВЕНКО.

Обращаясь к присутствующим, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Виктор ГВОЗДЬ подчеркнул, что подвиги защитников Отечества – величественная правда истории, которую не исказят и не перечеркнут никакие изменения в современном мире. Это – образец реального, действенного патриотизма для каждого честного человека и сознательного гражданина, наглядное свидетельство единства всех поколений украинского народа.

По случаю праздника В.ГВОЗДЬ наградил ветеранов военной разведки ценными подарками.