Маршрутка столкнулась с ”KИA Cerato”: 12 раненых

В городе Энергодар Запорожской области, на подъездной автодороге к производственному предприятию "Запорожская АЭС", водитель автомобиля "KИA Cerato", не выбрав безопасную скорость и дистанцию, совершил столкновение с микроавтобусом "ГАЗ 2333", который двигался впереди в попутном направлении.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель автомобиля "КИА" и одиннадцать пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.