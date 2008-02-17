Музыканты призывают не стыдиться украинского языка

Не быть равнодушными к украинскому языку предложили днепропетровцам организаторы акции "Сделай подок Украине! Переходи на украинский". К этой идее присоединились отечественные музыканты. В турне они отправились, чтобы поддержать национальный язык и культуру. Кроме концертов, лидеры известных групп всем желающим дарили пособия, как преодолеть языковый барьер и не стыдиться разговаривать на украинском, передает ICTV.

Русскоязычным украинцам разговаривать на родном языке мешают не трудности, а стереотипы. К такому выводу пришли музыканты, которые устроили турне по стране для поддержки украинского. С призывами не стыдиться родного языка они объехали уже 10 городов, последняя поездка - в Днепропетровск. Участники акции убеждены: в стороне от этой проблемы стоит и государство, так как оно только притворяется, что беспокоится о языковов вопросе.

Сергей Фоменко, лидер компании "Мандри" отмечает: "Почему-то на государственном уровне не созданы правильные технологии, которые бы делали родной язык, культуру популярными и доминирующими в медиа-пространстве. Каждая страна сильная защищает свое медиа-пространство - это идентичность народа".

Быть небезразличными к родному языку особенно громко музыканты призвали своих фанов на благотворительном концерте. И хотя аншлага не было, зато в этот вечер в зале общались только на украинском.