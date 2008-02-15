Тимошенко: новый сельскохозяйственный год будет чрезвычайно успешным

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что новый сельскохозяйственный год будет «чрезвычайно успешным для Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня журналистам после завершения совещания по вопросам подготовки агропромышленного комплекса к весенне-полевым работам, которое проходило в Украинском НИИ прогнозирования и испытания техники и технологий для сельхозпроизводства в Васильковском районе Киевской области.

«Аграрный сектор может быть рентабельным, успешным, окупаемым. И мы сегодня при правильной финансовой политике и политике поддержки АПК добьемся уникальных результатов», - убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что задача по сбору в 2008 году зерна в объеме 40 млн. тонн будет полностью обеспечена за счет льготного кредитования АПК, и оказания других мер государственной поддержки этому сектору.

«Этот сельскохозяйственный год будет чрезвычайно успешным для Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.