Европейский инвестбанк готов вкладывать деньги ”на очень привлекательных условиях”

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ сегодня обсудил с руководителем по работе со странами Европейского инвестиционного банка Умберто дель ПАНТА вопрос привлечения иностранных инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

«Мы заинтересованы в инвестициях. Основные сферы транспортной отрасли, которые нуждаются в инвестициях – автодороги, железнодорожный транспорт и авиация», - сказал министр, добавив, что в «крупных инвестициях нуждается сфера дорожного строительства».

По словам У. Дель ПАНТА, «Европейский Инвестиционный Банк готов финансировать проекты в сфере транспорта Украины на очень привлекательных условиях».

В свою очередь, И.ВИНСКИЙ отметил, что в ближайшее время министерство готово предоставить на рассмотрение Европейского инвестиционного банка ряд предложений относительно финансирования конкретных проектов в рамках подготовки к проведению в Украине Евро-2012.

Кроме того, стороны обсудили возможность финансирования проекта строительства большой кольцевой дороги вокруг Киева.