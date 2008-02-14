Стоимость коттеджей под Киевом за минувшую неделю выросла

Средняя стоимость индивидуальных домов (коттеджей) в Киевском регионе с 6 по 12 февраля т.г. выросла на 0,31% (на 5 долл.) - до 1 617 долл. за 1 кв. м при средней цене реализации среднестатистического домовладения 408 тыс. 124 долл.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

Как указывается в сообщении, в Киеве дома подорожали в пределах 0,47% (на 10 долл.) - до 2 113 долл. за 1 кв. м при средней стоимости 538 тыс. 211 долл. за домовладение.

По данным компании, рост стоимости коттеджей зафиксирован в Обуховском районе - на 9 долл. - до 1 957 долл./кв. м; в Киево-Святошинском - на 3 долл. - до 1 893 долл./кв.м; Бориспольском - на 11 долл. - до 1 583 долл./кв. м; Вышгородском - на 2 долл. - до 1 388 долл./кв. м; Броварском – на 10 долл. - до 1 182 долл./кв. м; Бородянском - на 6 долл. - до 1 095 долл./кв. м; Макаровском - на 3 долл. - до 1 034 долл./кв. м и Васильковском районе - на 4 долл. - до 1 377 долл./кв. м.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в восьми районах Киевской области (исключая коттеджные поселки) составляет: в Киево-Святошинском районе - 37%, Васильковском - 15%, Бориспольском - 20%, Вышгородском - 9%, Обуховском - 7%, Бородянском - 4%, Броварском - 6% и Макаровском - 3%.

Справка УНИАН. Стоимость 1 кв. м коттеджей включает в себя стоимость земли (приусадебного участка) и дома (коттеджные поселки не включены).