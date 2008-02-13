”Нафтогаз” советуется в правительстве, что делать с ”Газпромом”

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" проводит консультации с Кабинетом министров Украины по вопросам переговоров с ОАО "Газпром", которые должны состояться в Москве 14 февраля. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре НАК "Нафтогаз Украины".

По словам собеседника агентства, в ходе переговоров руководства двух хозяйствующих субъектов стороны планируют обсудить весь пакет вопросов, определенных на встрече президентов России и Украины.

В частности, речь идет о вопросах создания и регламента деятельности рабочей группы по созданию совместных предприятий.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы погашения задолженности "Нафтогаза Украины" за потребленный импортный газ в ноябре-декабре 2007 года.

Также стороны планируют обсудить условия подписания контракта с компанией RosUkrEnergo для урегулирования вопроса погашения задолженности за газ, потребленный в январе 2008 года.