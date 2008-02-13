Ющенко и Путин пришли к общему знаменателю по Лугансктепловозу

Министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО заявляет, что украинской и российской сторонам удалось найти правильное решение относительно таких предприятий как «Укртатнафта», «Лугансктепловоз» и др.

Как передает корреспондент УНИАН, рассказывая журналистам в Москве о вчерашней встрече президентов Украины Виктора ЮЩЕНКО и Российской Федерации Владимира ПУТИНА, В.ОГРЫЗКО выразил мнение, что были найдены абсолютно правильные подходы.

"Процесс должен быть честным и прозрачным, и это главнее всего", - сказал он.

При этом, как напомнил В.ОГРЫЗКО, В.ЮЩЕНКО неоднократно отмечал то, что отношения между государствами должны быть равноправными, взаимовыгодными, прозрачными.

Как сообщалось, правительство Юлии ТИМОШЕНКО заявило о намерении начать пересмотр приватизации таких активов как Никопольский завод ферросплавов и ОАО «Холдинговая компания «Лугансктепловоз».

Сама премьер-министр настаивает на принятии законопроекта, позволяющего, в частности, отменять в одностороннем порядке сделки по приватизации без возвращения вложенных средств (в случае невыполнения обязательств). Собственники в этом случае могут только оспорить решение правительства в суде. Представители Секретариата Президента Украины назвали это «беспределом».

В марте 2007 года ОАО «Управляющая компания «Брянский машиностроительный завод» (Россия) приобрела 76% акций ОАО “ХК “Лугансктепловоз” за пакет 292 млн. 505 тыс. грн. при стартовой цене пакета 292 млн. грн.

"Татнефть" (Татарстан, РФ) владела 56% акций ЗАО "Укртатнафта". НАК «Нафтогаз Украины» на уровне акционерного капитала возобновила государственный контроль над ЗАО «Укртатнафта». Так, в мае 2007 года реестродержатель "Укртатнафты" со счета АБ "ИНГ Банк Украина" (номинального хранителя акций АО "Укртатнафта", принадлежащих АО "Татнефть" (8,6%), Министерству имущества и земельных ресурсов Татарстана (28,9%), а также компаниям SeaGroup International (9,96%) и Amruz Trading (8,336%) списал по решению днепропетровского суда в пользу "Нафтогаза” доли американской Seagroup International Inc. и швейцарской Amruz Trading. На сегодняшний день на балансе НАК находится 61,346% акций «Укртатнафты». Против этого выступили татарские акционеры.