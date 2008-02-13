Церемония вручения «Оскаров» спасена

Американские сценаристы прекратили забастовку. Она продолжалась ровно 100 дней. Участники акции протеста и кинопродюсеры договорились об условиях нового контракта.

Телевизионный сезон сериалов спасен, церемонии вручения «Оскаров» теперь ничего не угрожает, отмечает Эхо Москвы. Многие из сценаристов сегодня выйдут на работу. Впрочем, новый контракт между ними и ассоциацией Кинопродюсеров пока не подписан. Разногласия остались, но они несущественные, уверяют эксперты. Документ, который стороны заключат на три года, поддержало большинство членов Гильдии голливудских сценаристов. Контракт предусматривает увеличение авторских выплат в том случае, когда фильмы или телешоу продаются на DVD-дисках и через интернет. Пока же авторы сценариев получают по пять центов с каждого реализованного видеоносителя. Недовольство этим и привело к забастовке. Она началась 5 ноября прошлого года. Акции протеста сценаристов такого масштаба не было последние 20 лет, признают кинокритики. Американская индустрия развлечений потеряла более миллиарда долларов. Прекратилось производство многих популярных сериалов. А в начале января этого года телезрители не увидели церемонию вручения «Золотого глобуса». Актеры отказались в ней участвовать в знак солидарности с бастующими сценаристами. Вместо церемонии прошла часовая пресс-конференция, на которой объявили имена победителей.

Зрители смогут увидеть продолжение любимых сериалов не раньше апреля, поскольку для написания сценариев и проведения съемок, потребуется время.