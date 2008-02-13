Тимошенко должна возглавить антиинфляционный координационный комитет

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, член фракции НУ-НС Валерий БОРИСОВ обратился с предложением к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО создать антиинфляционный координационный совет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

С этой целью В.БОРИСОВ направил соответствующее письмо главе правительства.

В письме отмечается, что прогноз Кабмина относительно годовой инфляции на уровне 9,6% является вполне приемлемым для экономики Украины. Впрочем, отмечает заместитель председателя бюджетного комитета, экономические эксперты и Всемирный банк прогнозируют инфляцию на уровне 15-18%.

«Учитывая указанные риски, с целью недопущения развития негативных процессов в финансовой системе Украины, предлагаю создать антиинфляционный координационный совет при участии представителей правительства, Верховной Рады и Национального банка Украины», - отмечается в письме.

В.БОРИСОВ также отметил, что этот совет должен возглавить премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Аналогичные письма были направлены председателю ВР Арсению ЯЦЕНЮКУ и председателю Совета Национального банка Украины Петру ПОРОШЕНКО, отметили в пресс-службе депутата.