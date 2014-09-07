В Мариуполе обстреляли машину, пострадали 5 человек (фото)

11:24, 07 сентября 2014
Общество
0 0

Минувшей ночью в Мариуполе недалеко от проходной комбината "Азовсталь" обнаружено обстрелянное авто без водителя,  со следами крови в салоне.

0629.com.ua

Как пишет 0629.com.ua, очевидцы сообщили, что в момент происшествия в машине ехали трое взрослых и двое детей.

Между тем, по данным милиции, согласно предварительной информации, в результате обстрела пострадали 5 человек. Сейчас они получают медицинскую помощь.

Читайте такжеБоевики и российские военные продолжают активно нарушать перемирие – Тымчук

Как сообщал УНИАН,  нарушив договоренность о прекращении огня, вчера боевики обстреляли блокпост на въезде в Мариуполь в микрорайоне Восточный, в результате чего погиб один мирный житель и получил ранения военный.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter