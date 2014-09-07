В Мариуполе обстреляли машину, пострадали 5 человек (фото)

Как пишет 0629.com.ua, очевидцы сообщили, что в момент происшествия в машине ехали трое взрослых и двое детей.

Между тем, по данным милиции, согласно предварительной информации, в результате обстрела пострадали 5 человек. Сейчас они получают медицинскую помощь.

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Как сообщал УНИАН, нарушив договоренность о прекращении огня, вчера боевики обстреляли блокпост на въезде в Мариуполь в микрорайоне Восточный, в результате чего погиб один мирный житель и получил ранения военный.