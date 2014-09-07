Среди мирных жителей Мариуполя есть первая жертва
11:00, 07 сентября 2014Политика
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Минувшей ночью в одну из больниц Мариуполя привезли женщину с осколочным ранением в область сердца.
Женщина скончалась на операционном столе / УНИАН
Об этом пишет 0629.com.ua со ссылкой на работников больницы.
Как сообщается, 33-летняя мариупольчанка скончалась на операционном столе. В момент происшествия она была с детьми.
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Как сообщал УНИАН, нарушив договоренность о прекращении огня, вчера боевики обстреляли блокпост на въезде в Мариуполь в микрорайоне Восточный. Ранее сообщалось о ранении одного из украинских военных.
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