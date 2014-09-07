Среди мирных жителей Мариуполя есть первая жертва

Об этом пишет 0629.com.ua со ссылкой на работников больницы.

Как сообщается, 33-летняя мариупольчанка скончалась на операционном столе. В момент происшествия она была с детьми.

Читайте такжеБоевики и российские военные продолжают активно нарушать перемирие – ТымчукПодробности происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, нарушив договоренность о прекращении огня, вчера боевики обстреляли блокпост на въезде в Мариуполь в микрорайоне Восточный. Ранее сообщалось о ранении одного из украинских военных.