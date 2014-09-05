Житомирян попросили создать двухсуточный запас воды из-за отключения

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Житомирского городского совета.

Централизованное водоснабжение в Житомире временно прекратят 5 сентября в 22.00 до 16.00 7 сентября.

Причиной отключения ведомство называет необходимость провести профилактические работы и вовремя подготовиться к новому отопительному сезону.

Читайте такжеВ КГГА обещают, что к концу недели большинство киевлян получит горячую воду"Коммунальное предприятие «Житомирводоканал» сообщает, что с целью подготовки предприятия к работе в осенне-зимний период, с проведением плановых и профилактических работ на водопроводно-канализационных сетях и сооружениях водоснабжения города будет временно прекращено с 22.00 5 сентября до 16.00 7 сентября 2014 г.", - говорится в сообщении

Из-за этого жителей Житомира попросили создать двухсуточный запас воды.