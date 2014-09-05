Сегодня в Мариуполе стартует международный кинофестиваль «КиТЫ»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского совета, кинофестиваль начнется в 18.00 и пройдет в рамках проекта международного кинофорума «Фестиваль фестивалей».

На протяжении ночи гостей ожидает просмотр фильмов молодых режиссёров, арт-программа и мастер-классы.

В воскресенье, 7 сентября, состоится подведение итогов и награждение участников.

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Организаторами фестиваля выступили ОО «Айдамы», международная организация Сinemahall и ДК «Молодежный» при поддержке Мариупольского горсовета, управления по делам семьи и молодежи Донецкого областного совета, Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины, Государственной службы кинематографии Украины, Национального союза кинематографистов Украины, украинского отделения «Славутич» Международного фонда развития кино и телевидения для детей и юношества.