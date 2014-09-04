Гуманитарный штаб при фонде Ахметова доставляет продукты и лекарства в Донецк

Римма Филь представила основные результаты работы Штаба по направлениям: эвакуация людей из зоны военных действий, размещение вынужденных переселенцев, оказание гуманитарной и адресной помощи. В частности, координатор Гуманитарного штаба рассказала о том, как и куда доставляются наборы из первого эшелона гуманитарного рейса Рината Ахметова, которые были доставлены в Мариуполь 22-23 августа общим количеством 200 тысяч шт. и весом более 2000 тонн.

Римма Филь: «В города Донбасса мы доставили более 150 тысяч наборов с гуманитарной помощью, в том числе 142 тысячи продуктовых наборов. До понедельника будут доставлены все 200 тысяч. Силами волонтеров помощь разгружается, расфасовывается и передается в места компактного проживания переселенцев, в освобожденные города и зону боевых действий. Всего волонтеры Штаба роздали более 67 тысяч наборов, в том числе 63 тысячи продуктовых, в 45 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей. В том числе помощь получает и Донецк. В целях безопасности мы не озвучивали эту информацию. Но сейчас, когда продукты уже раздаются людям, лекарства поступают в больницы, мы можем говорить о том, что Ринат Ахметов через Гуманитарный штаб при своем фонде помогал и будет помогать родному городу. В одну из клиник Донецка Штаб передал лекарства для десятков онкобольных детей. Нехватка медикаментов может привести к прерыванию курса лечения и к смертельным случаям, сводит на нет предыдущие результаты терапии. Помочь детям медикаментами просили врачи и волонтеры. Гуманитарный штаб отправил две партии лекарств из Краматорска в Донецк, они уже на месте, дети продолжают курс лечения. В ближайшее время мы поможем и другим детским отделениям города.

Около 13 тысяч продуктовых наборов усилиями волонтеров, среди которых сотрудники ФК «Шахтер», «Донбасс Арены», «Метинвеста», розданы дончанам. Еще примерно столько же самые незащищенные жители города получат в ближайшую неделю».

Гуманитарный штаб помогает также МЧС в Донецке, обеспечивая топливом спецтранспорт этой службы, в том числе, машины скорой помощи, пожарные машины.

На следующей неделе стартует второй эшелон гуманитарного рейса Рината Ахметова с 3,5 тыс. тоннами гуманитарной помощи в составе более 350 000 наборов. В течение месяца каждую неделю на Донбасс будет отправляться 40 грузовиков с продуктами, предметами гигиены и детским питанием. Так, первые 40 грузовиков с 80 000 наборами гуманитарной помощи выезжают 8 сентября из Днепропетровска в Мариуполь, откуда менее габаритным транспортом расфасованный груз будет передаваться вынужденным переселенцам, а также самым незащищенным категориям – детям, инвалидам, пожилым людям – на территориях боевых действий.

Римма Филь рассказала также о сложностях в эвакуации. На прошлой неделе Гуманитарный штаб начал перевозить людей из Новоазовска в безопасные места на Азовском побережье. Так, 40 детей-сирот из Мариуполя вывезли и поселили в Красном Лимане. Вчера Гуманитарный штаб эвакуировал 45 детей-сирот и детей из семей в сложных жизненных обстоятельствах из Мариуполя в Нововолынск. Всего же, по состоянию на сегодня, Штабом эвакуировано 25 505 человек, 10 905 из них – это дети, в том числе воспитанники интернатных учреждений и приютов, около 5 000 – люди с инвалидностью.

Эвакуация осуществлялась в основном из таких городов, как Донецк, Макеевка, Харцызск, Енакиево, Никитовка, Еленовка, Горловка, Брянка, Первомайск, Стаханов. До создания Гуманитарного штаба, еще в мае, фонд Рината Ахметова эвакуировал из Донецка и области приемные семьи, детские дома семейного типа, с которыми работал в рамках программы «Сиротству-нет», а также женщин с детьми и стариков, желающих выехать из Славянска и Краматорска.

Большинство звонков на единый многоканальный номер горячей линии Гуманитарного штаба 0 800 50 9001 поступают с просьбой об эвакуации. Гуманитарный штаб помогает выезжать, как целым группам людей, так и рассматривает адресные обращения – вывозы людей пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями, беременных женщин, мам с новорожденными детьми.

Часть эвакуированных людей, а это более 6200 человек, нуждалась во временном размещении. В основном, это мамы с детьми, многодетные семьи, пожилые люди. Для этих людей Гуманитарный штаб при фонде Ахметова обеспечил проживание в тех областях Украины, где находятся базы предприятий группы СКМ, партнеры или была готовность местных властей в размещении людей – это Запорожская, Харьковская, Одесская, Николаевская, Днепропетровская области, безопасные районы Донбасса.

По словам Риммы Филь, основная проблема на сегодняшний день – это переселение людей в отапливаемые санатории и базы отдыха. «Наступила осень. Базы и лагеря, прежде всего, предприятий СКМ, рассчитаны на летний период или максимум до наступления холодов. Баз, приспособленных для проживания людей в зимний период, гораздо меньше. Мы уже нашли несколько отапливаемых баз в Черниговской, Запорожской, Днепропетровской областях. У нас – у государства, волонтеров, фондов – есть всего лишь один месяц, сентябрь, для переселения людей. Кроме того, география войны расширяется, выезжает всё больше людей, и мест для их компактного размещения становится всё меньше. Надо искать решения. Искать родственников, друзей, которые могут дать приют людям», - рассказывает Римма Филь.