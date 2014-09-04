Солдатские матери Украины обратились к матерям военнослужащих РФ с призывом остановить войну

Об этом заявила инициатор общественного движения “Матери мобилизованных” Лидия Котеляк в открытом Обращении к матерям российских солдат, воюющих в Украине.

"Мы, матери украинских мобилизованных, обращаемся к вам, матерям российских солдат, с призывом объединить наши усилия, чтобы в кратчайшие сроки остановить эту братоубийственную войну и прекратить кровопролитие”.

“Мы призываем вас занять более активную позицию в защите ваших сыновей и не допустить их дальнейшей мобилизации. Просим вас инициировать официальные обращения в Минобороны РФ, о предоставлении информации о местах дислокации ваших сыновей, проходящих срочную службу. Просим инициировать обращения в правозащитные организации, в том числе международные, в случае незаконной отправки русских солдат в места ведения боевых действий на территории Украины.Также просим подготовить и разослать ходатайства во все соответствующие инстанции о немедленном возвращении тех солдат, которые принудительно уже были отправлены в зону АТО на востоке Украины", - говорится в обращении.

Так же инициатор движения “Матери мобилизованных” Лидия Котеляк, заявила что матери украинских военнослужащих готовы оказать всю необходимую информационную и правовую поддержку российским матерям, в том числе в вопросах возвращения русских военнопленных домой.