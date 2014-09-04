Мэр Львова призывает готовить население города к войне

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, Садовый призвал всех делать то дело, которое будет работать на победу. Вместе с тем, в своем обращении мэр предостерег против распространения панических, упадочнических настроений.

«Впереди война, в которой каждому из нас придется приложить максимальные усилия для того, чтобы нация не оказалась в рабстве. Каждый, кто сейчас живет и работает в городах, удаленных от фронта, не может просто возлагать все свои надежды на те несколько десятков тысяч украинских воинов, которые с оружием в руках бьют врага, и волонтеров, которые им помогают, не может просто требовать тех или иных действий от президента, власти, международного сообщества. Каждый должен делать то дело, которое будет работать на победу», - отмечается в тексте обращения, переданном УНИАН.

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Садовый информирует в своем обращении о том, что во Львове городские власти совместно с военными откроет в ближайшее время оперативные курсы по обучению военному делу.

«Мы координируем свои усилия с руководством добровольческих батальонов, которые сегодня объявили о подготовке базы для массового партизанского движения по всей стране. Мы также запланировали проведение курсов оказания первой медицинской помощи для мужчин и женщин. Работаем в этом вопросе с Центром медицины катастроф, Мальтийской службой и Красным крестом. Начинаем массовое ознакомление населения с правилами поведения в условиях войны, террористических угроз и техногенных катастроф. Я призываю все органы местного самоуправления, региональные власти активно брать в свои руки процесс подготовки населения к функционированию в условиях войны», - отмечается в обращении городского головы.

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Также, как сообщил Садовый, на этой неделе будут решены все организационные вопросы и со следующей недели во Львове будет объявлен план действий по обучению военному делу и курсам оказания первой медицинской помощи для жителей города.

«В первую очередь мы будем работать по нашим крупным предприятиям, так как там к работе можно подойти организованно. Затем по структурам коммунальной собственности, жители города смогут записываться на такие курсы, заполняя анкеты либо в Интернете, либо по телефону – все будет в открытом доступе. Только мы не сможем сделать это для всех желающих одновременно. Будут формироваться группы, и поочередно они такое обучение будут проходить, потому что ситуация может быть крайне непростой», - подчеркнул мэр Львова.