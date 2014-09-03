В Крыму задержали священника УГКЦ и группу прихожан из Евпатории

Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины, вчера, 2 сентября, священник УГКЦ из Евпатории о. Богдан Костецкий выехал с группой прихожан (15 человек) в Ялту, и с ними была потеряна связь. Поздно вечером о. Богдан по мобильному телефону сообщил другому священнику УГКЦ, о. Николаю Гаврилюку о том, что их задержали неизвестные, и они находятся в каком-то подвале. Его допрос должен был состояться в 02:30 мин., с тех пор он на связь не выходит.

Супруге о. Богдана, которая осталась в Евпатории, местонахождение мужа не известно.

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Как рассказал РИСУ о. Николай, после российской аннексии Крыма священники УГКЦ на определенное время покинули полуостров, но в конце апреля о. Богдан вернулся в свой приход. С того времени он всегда чувствовал, что за ним следят, телефонные разговоры прослушивают. Несколько раз его вызывали на беседы в отделение ФСБ. Среди прочего, его расспрашивали об отношении к Митрополиту Андрею Шептицкому.

Причины вчерашнего задержания о. Богдана и его прихожан неизвестны.