ПриватБанк купил Европейский банк развития и сбережений

КБ «ПриватБанк», по договоренности с акционерами ОАО «Европейский банк развития и сбережений» (ЕБРС), приобрел 75% акций уставного капитала ЕБРС плюс одна акция.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "ПриватБанка".

Банк проведет реструктуризацию ЕБРС.

При этом, по информации "ПриватБанка", с целью ускорения реструктуризации ЕБРС и активизации его работы Национальный банк Украины выделил банку долгосрочный стабилизационный кредит в размере 200 млн. грн.

«Клиенты и вкладчики ЕБРС, благодаря вхождению банка в группу "ПриватБанк", в ближайшее время получат доступ к самым современным банковским услугам не только на территории Украины, но и других стран ближнего и дальнего зарубежья», - отметил председатель правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

На 1 января активы банка составили 56 млрд. 211,406 млн. грн., обязательства – 50 млрд. 822,499 млн. грн., собственный капитал – 5 млрд. 388,907 млн. грн. Уставный капитал на 1 января 2008 года составил 2 млрд. 713,250 млн. грн.

Чистая прибыль банка по итогам 2007 года составила 1 млрд. 534,162 млн. грн., против 506,208 млн. грн. в 2006 году.

По данным банка, на 1 января 2008 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 43,44%, опосредованного - 9,59%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.

ОАО «Европейский банк развития и сбережений» зарегистрировано в декабре 1991 года.

По данным банка, на 1 октября 2007 года его основными акционерами являлись: президент- председатель правления банка Евгений КОРНИКОВ – 38,8053%, ООО «ОМЕГА Интернешнл» - 9,9%, ЗАО «Стальком» - 9%, ООО «КУА «Аскор Ессет Менеджмент» - 7,17%.