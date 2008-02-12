Правительство назначит уполномоченного по борьбе с коррупцией

На одном ближайших заседаний правительства планируется рассмотреть проект постановления Кабинета министров, которым на Министерство юстиции Украины будет возложен ряд задач в сфере предотвращения и противодействия коррупции. В частности, предусматривается создание в структуре Минюста института Правительственного уполномоченного по борьбе с коррупцией и создание соответствующего секретариата, который будет обеспечивать его деятельность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, об этом сказал министр юстиции Николай ОНИЩУК в ходе встречи с представителями Агентства США по международному развитию (USAID), которая состоялась 11 февраля в Минюсте. Во время встречи обсуждались возможные направления сотрудничества с программой USAID в сфере антикоррупционной деятельности и укрепления верховенства права.

Министр юстиции сообщил, что проект правительственного постановления предусматривает ряд мероприятий и программных положений в сфере противодействия и борьбы с коррупцией. Постановление разработано во исполнение Указа Президента Украины от 1 февраля 2008 года «О некоторых мероприятиях по усовершенствованию формирования и реализации государственной антикоррупционной политики». Упомянутым указом Глава государства поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос относительно возложения на Министерство юстиции Украины ряда задач в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Предусматривается, что на Минюст будут возложены гражданские функции в сфере предотвращения и противодействия коррупции. В частности, Министерство юстиции будет отвечать за сбор информации о состоянии коррупции, ее анализ. Это же направление предусматривает разработку антикоррупционных стратегий и планов действий по их реализации, анализ эффективности антикоррупционного законодательства, разработку нового законодательства.

Также, Минюст будет отвечать за информационную политику в этой сфере, в частности, привлечение общества к антикоррупционным кампаниям.

Министр юстиции отметил, что значительная доля мероприятий в рамках реализации антикоррупционной стратегии лежит в плоскости законодательного урегулирования. В этом контексте Министр выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся в украинском парламенте.

Вместе с тем, отметил Н.ОНИЩУК, правительство будет использовать возможности урегулирования части вопросов на уровне подзаконных актов.

Как сообщалось, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров рассмотреть вопрос о возложении на Министерство юстиции Украины ряда задач в сфере предотвращения и противодействия коррупции. Об этом говорится в Указе Главы государства № 80/2008 от 1 февраля 2008 года «О некоторых мероприятиях по совершенствованию формирования и реализации государственной антикоррупционной политики». Указ издан с целью совершенствования организации работы по предотвращению коррупции и обеспечению выполнения международных обязательств Украины в этой сфере.