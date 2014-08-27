В Донецке при обстрелах повреждены жилые дома и предприятия

Об этом говорится в сообщении на сайте горсовета. Во второй половине дня артиллерийскому обстрелу подвергся Калининский район. Снаряды попали в 5-этажные дома по улице Краснодонской, детсад, разрушена кровля Донецкого городского молодежного центра, там возник пожар.

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В близлежащих домах взрывной волной выбиты окна, осколки снарядов находятся во дворах жилых кварталов.

Также жители сообщают о залпах и взрывах в Киевском и Кировском районах. Повреждения в Киевском районе получили как жилые дома, так и коммерческие предприятия. Информация о масштабах разрушений уточняется.