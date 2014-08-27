В микрорайонах Донецка Широкий и Текстильщик раздаются залпы

Об этом говорится в сообщении на сайте Донецкого городского совета со ссылкой на местных жителей.

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Аварийные бригады ведут работы на поврежденных сетях электро- и газоснабжения. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения потребителям поселка Машзавод в Кировском районе, улиц Литературная и Молодых шахтеров в Киевском районе. Из-за серьезного повреждения подстанции "Ветка" без электричества остается микрорайон Гладковский.

В Петровском, Киевском и Кировском районах сегодня работают специалисты ПАО "Донецкгоргаз". На данный момент без газоснабжения остаются 5634 абонента. К вечеру 27 августа будут подключены 2,5 тыс. потребителей.

Общественный транспорт на автомагистралях города работает в штатном режиме. Автобусное сообщение Донецка с другими городами осуществляется через автовокзал "Южный". Автовокзал "Западный" и диспетчерская станция "Артемовская" по-прежнему закрыты.

Отправление пассажирских поездов дальнего следования на Донецкой железной дороге осуществляется со станций Константиновка и Мариуполь.