Террористы на Донбассе планируют устроить теракты на первое сентября

Террористы на Востоке планируют массовые теракты на первое сентября. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

По словам и.о. главы Луганской облгосадминистрации Ирины Веригиной, боевики и террористы звонят учителям и ученикам, чтобы те пришли все в школу.

"У нас есть информация, которая подтверждена на 100%, что они планируют провокации, на территории которая не подконтрольна украинской армии", - отметила Веригина.

Напомним, в ночь на 26 августа террористы разбомбили в Донецке два района, трое мирных жителей погибли.