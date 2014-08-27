Террористы на Донбассе планируют устроить теракты на первое сентября
11:58, 27 августа 2014Общество
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Боевики звонят учителям и ученикам, чтобы те пришли все в школу.
REUTERS
Террористы на Востоке планируют массовые теракты на первое сентября. Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.
По словам и.о. главы Луганской облгосадминистрации Ирины Веригиной, боевики и террористы звонят учителям и ученикам, чтобы те пришли все в школу.
"У нас есть информация, которая подтверждена на 100%, что они планируют провокации, на территории которая не подконтрольна украинской армии", - отметила Веригина.
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Напомним, в ночь на 26 августа террористы разбомбили в Донецке два района, трое мирных жителей погибли.
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