Ночью террористы снова обстреливали Донецк, погибли три мирных жителя

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"В результате боевых действий в Петровском районе были полностью уничтожены жилые дома 14 и 16, а также хозпосторойки по ул. Курортная, поврежден дом 30 по ул. Лейтенанта Николенко и помещение цеха загрузки и разгрузки угля шахты Трудовская", - отмечается в сообщении.

Кроме того, террористы обстреляли улицы Гладковского, Углегорскую, Радищева и Кировоградскую. Среди жертв обстрелов - три мирных жителя.

Кроме того, в Киевском районе в результате попадания снарядов есть разрушения домов по ул. Орбиты и Велозаводской.

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