В Донецке из-за обстрела обесточены 54 трансформаторных подстанции

Об этом сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета. В сообщении отмечается, что вторая половина сегодняшнего дня прошла напряженно, после обеда начался артобстрел в Киевском районе.

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По информации управления ГСЧС в Донецкой области, были повреждены гаражи по ул. Молодых шахтеров, и после обстрела обесточены 54 трансформаторных подстанции в Киевском районе.

Состоялось также отключение 3 водопроводных узлов - Северный, Центральный и Куйбышевский, но в 15.00 их электроснабжение было восстановлено.

Сегодня был очередной обстрел в Петровском районе. Снарядами повреждены 60 металлических контейнеров на рынке «Трудовський» и хозяйственные постройки. В горсовете также сообщили, что энергетики сегодня работали в Кировском и Киевском районах, и в течение дня восстановили электроснабжение поселка шахты Абакумова.