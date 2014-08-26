В Донецкой области неизвестные обстреляли микроавтобус с мирными жителями, двое погибших

Об этом сообщает Остров со ссылкой на Отдел по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В Волновахский РО поступило сообщение о том, что в поселке Новотроицкое Волновахского района, вблизи дачных участков, стоит сгоревший микроавтобус «Фольксваген», в котором находятся два обгоревших тела людей.

Читайте такжеПоявилось видео обстрела российскими "Градами" территории возле Новоазовска«Выездом следственно-оперативной группы установлено, что в 12-00 семья из 4 человек, 1982 -1985 г.р., и ребенок 2007 г.р., жители Марьинского района, на микроавтобусе ехали по территории пгт. Новотроицкое Волновахского района, объезжали поля. При движении неизвестными лицами из неустановленного оружия был обстрелян указанный автомобиль, в результате чего он сгорел полностью. Два человека получили телесные повреждения, не совместимые с жизнью. Еще двое, мать с ребенком, были доставлены в Волновахскую ЦРБ для получения медицинской помощи», - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация - п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины.